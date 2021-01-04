В Одессе от взрыва салюта погибли птицы

Печальные последствия новогодних фейерверков показал одесский полицейский Дмитрий Ревун на своей странице в Фейсбуке, передает Рoliteka.net

Он утверждает, что пиротехника стала причиной гибели собаки и птиц на одном из пляжей Одессы.

«Последствия новогодних фейерверков для братьев меньших… Все это в пределах одного пляжа, — написал полицейский.

К нему в комментарии пришли другие одесситы, которые пояснили, что трупы пернатых обнаружили на причале №195 в Суворовском районе Одессы.

А вот в гибели собаки из-за салюта усомнились. Они посчитали, что такое могло произойти из-за шторма.

Так или иначе, любой резкий и громкий звук для домашних питомцев и животных в целом всегда является большим стрессом. Дело в том, что животные очень чувствительны к громким звукам.

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По всей видимости, насекомые решили, что уже пришла весна и отправились на облеты.

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