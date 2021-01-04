На дорогах в Одессе произошли две серьезные аварии, в которых пострадали люди и дети
Об это информирует Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции в Одесской области.
Так, вечером, 3 января, на улице Атамана Головатого в районе дома №101 столкнулись четыре автомобиля: Toyota Camry, Volksvagen, Kia Cerato та Audi A7. После столкновения Аudi A7 слетел с дороги и врезался в припаркованный Audi A4.
Пострадавшую женщину госпитализировали.
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А утром в понедельник, 4 января, на пересечении улиц Мясоедовская и Болгарская столкнулись два автомобиля.
По данным инспекторов, водитель автомобиля Daewoo, выполняя поворот не убедилась в безопасности маневра и не предоставила преимущество в движении встречному транспорту, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Toyota. Удар бы такой силы, что что от капотов автомобилей практически ничего не осталось, особенно досталось Daewoо.
На место происшествия были вызваны полиция, спасатели и медики «скорой помощи».
В больницу доставлены водитель и ребенок-пассажир автомобиля Daewoo.
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