Всплыли неожиданные подробности жуткого ДТП, в котором погиб велосипедист, а виновник аварии спрятал его тело в багажник и уехал

Как выяснилось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а также он оказался сыном экс-начальника местной полиции и бывшим АТОшником.

Об этом рассказала на своей странице в Фейсбук родственница погибшего Валентина Войтенко.

Она сообщила, что смертельный наезд случился вечером 2 января по вине пьяного водителя, а следствие не участвует в расследовании дела, так как отец убийцы – бывший руководитель полиции Великомихайловского района.

«Пьяный за рулем до смерти сбил сына моего мужа прошлой ночью. Отец убийцы - адвокат и бывший начальник полиции Великомихайловского района, мать - нотариус. Сам водитель - бывший АТОшник. Следствие не участвует в расследовании дела. С учетом этих фактов я понимаю, что полицию запугивают, подкупают и ничего не собираются делать. Осталось двое маленьких детей без отца», - написала она.

Женщина просит максимальной огласки этого дела, чтобы преступник не ушел от ответственности и ему назначили справедливое наказание.

В тоже время в СМИ появилась информация, что после аварии, в которой погиб 33-летний велосипедист, водитель Mercedes-Benz спрятал труп в багажник и попытался уехать с места преступления. Его действия заметила одна из местных жительниц. Она начала кричать, однако задержать преступника не успела.

Мужчина смог проехать по трассе несколько километров, пока не врезался в дорожное ограждение. По словам родственников погибшего, после второго ДТП виновник аварии достал тело из багажника и выбросил на обочину. Сам он пытался разбить себе голову, чтобы инсценировать серьезную аварию, в которой якобы случайно и умер велосипедист.

Напомним, что в Одессе таксист снес пенсионера на "зебре" и стал снимать наклейки на авто: момент аварии попал на видео

А еще Politeka писала, что в Одессе сбили пешеходов: кадры с места трагедии

Также Politeka сообщала, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео