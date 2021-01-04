Всплыли неожиданные подробности жуткого ДТП, в котором погиб велосипедист, а виновник аварии спрятал его тело в багажник и уехал
Как выяснилось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а также он оказался сыном экс-начальника местной полиции и бывшим АТОшником.
Об этом
Она сообщила, что смертельный наезд случился вечером 2 января по вине пьяного водителя, а следствие не участвует в расследовании дела, так как отец убийцы – бывший руководитель полиции Великомихайловского района.
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«Пьяный за рулем до смерти сбил сына моего мужа прошлой ночью. Отец убийцы - адвокат и бывший начальник полиции Великомихайловского района, мать - нотариус. Сам водитель - бывший АТОшник. Следствие не участвует в расследовании дела. С учетом этих фактов я понимаю, что полицию запугивают, подкупают и ничего не собираются делать. Осталось двое маленьких детей без отца», - написала она.
Женщина просит максимальной огласки этого дела, чтобы преступник не ушел от ответственности и ему назначили справедливое наказание.
В тоже время в
Мужчина смог проехать по трассе несколько километров, пока не врезался в дорожное ограждение. По словам родственников погибшего, после второго ДТП виновник аварии достал тело из багажника и выбросил на обочину. Сам он пытался разбить себе голову, чтобы инсценировать серьезную аварию, в которой якобы случайно и умер велосипедист.
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