Страшную находку обнаружили на реке Дунай в Одесской области

Об этом сообщает местное издание « Думская »

Так, днем 3 января примерно в 15.00 нашли тело утопленника. Это произошло на реке Дунай возле Измаила.

По данным СМИ, уже установлена личность погибшего. Им оказался капитан буксира Украинского Дунайского пароходства «Портовый-22».

Как моряк оказался в реке, пока не ясно, однако согласно предварительной версии, капитан находился на судне во время прохождения по Дунаю. При неизвестных обстоятельствах мужчина выпал за борт и погиб.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

До этого мы сообщали о подробностях жуткого ДТП, в котором погиб велосипедист, а виновник аварии спрятал его тело в багажник и уехал.

Как выяснилось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а также он оказался сыном экс-начальника местной полиции и бывшим АТОшником.

Об этом рассказала на своей странице в Фейсбук родственница погибшего Валентина Войтенко.

Она сообщила, что смертельный наезд случился вечером 2 января по вине пьяного водителя, а следствие не участвует в расследовании дела, так как отец убийцы – бывший руководитель полиции Великомихайловского района.

Напомним, что на Одесчине произошло жуткое ДТП: "Тело положил в багажник и уехал"

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