Жительницу Одесской области постигла трагическая участь в новогоднюю ночь, ее забил до смерти собственный муж

Подробности убийства в ночь с 31 декабря на 1 января рассказали в местной полиции, передает Politeka.net

Супруги из Беляевки под действием алкоголя начали ссориться. В разгар конфликта мужчина перешел границу и побил 30-летнюю женщину палкой. К утру женщина испустила дух. Она умерла от ушиба головного мозга и кровоизлияния.

Полицию вызвали соседи.

37-летний преступник долго отпирался и не хотел признавать своей вины, однако после того, как полицейские собрали с места происшествия вещественные доказательства и получили заключение врачей, рассказал, как все было.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждение повлекших смерть. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Убийство произошло на улице Героев обороны Одессы в Суворовском районе.

64-летний одессит пришел домой навеселе и начал приставать к жене. Сын встал на защиту матери и это не понравилось мужчине, он схватил нож и несколько раз ударил ним парня.

34-летний пострадавший потерял много крови и скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Злоумышленнику объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

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