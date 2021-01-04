Жительницу Одесской области постигла трагическая участь в новогоднюю ночь, ее забил до смерти собственный муж
Подробности убийства в ночь с 31 декабря на 1 января рассказали в местной полиции, передает Politeka.net
Супруги из Беляевки под действием алкоголя начали ссориться. В разгар конфликта мужчина перешел границу и побил 30-летнюю женщину палкой. К утру женщина испустила дух. Она умерла от ушиба головного мозга и кровоизлияния.
Полицию вызвали соседи.
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37-летний преступник долго отпирался и не хотел признавать своей вины, однако после того, как полицейские собрали с места происшествия вещественные доказательства и получили заключение врачей, рассказал, как все было.
Мужчине сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждение повлекших смерть. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
До этого мы сообщали, что в Одессе пьяный отец повздорил с сыном и ударил его ножом несколько раз.
Убийство произошло на улице Героев обороны Одессы в Суворовском районе.
64-летний одессит пришел домой навеселе и начал приставать к жене. Сын встал на защиту матери и это не понравилось мужчине, он схватил нож и несколько раз ударил ним парня.
34-летний пострадавший потерял много крови и скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Злоумышленнику объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Напомним, что шестилетние одесситки попались на растяжку под Одессой: "Установил отец", фото жуткого ЧП
Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное: "задрал юбку и ..."
Также Politeka писала, что пьяная драка разгорелась в Одессе, сильно досталось полицейскому: подробности беспредела