В Одессе продолжают поиски темнокожей девочки-подростка, которая бесследно исчезла в новом году

Об исчезновении 15-летней Соу Джанет Дауд сообщили на сайте Нацполиции в Одесской области, пишет Рoliteka.net.

Как отмечается, девушка ушла из дома ночью 2 января и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, смуглая, волосы темные, глаза карие. Была одета: в черную куртку, темные джинсы.

Стоит отметить, что подросток сбегала из дома дважды.

Так, она ушла из дома ночью 24 декабря и долгое время не давала о себе знать. Кроме того, школьница пропадала в ноябре, однако тогда правоохранители ее быстро смогли разыскать.

До этого мы сообщали, что в Одессе копы разыскивали 16-летнюю девочку, которая пропала посреди ночи.

Как стало известно, несовершеннолетняя одесситка ушла из дома после ссоры с матерью.

Взволнованная женщина предоставила приметы и фото девушки.

Получив предварительную информацию по ориентировке, патрульные приступили к поискам, начав обследовать прилегающие территории.

В скором времени они обнаружили беглянку.

По дороге в участок девушка рассказала, что убегает из дома, потому что ей не позволяют встречаться с парнем, которого она очень любит.

Копы провели с семьей профилактическую беседу.

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