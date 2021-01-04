Густой туман накроет Одессу и область в ближайшие часы
Об опасных погодных условиях предупредили в патрульной полиции, передает Рoliteka.net.
Видимость на дорогах составит не больше 100-500 метров.
Согласно прогнозам синоптиков, туман продержится как минимум до завтра, 5 января.
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Вождение при таких погодных условиях становится опасным по причине плохого обзора маршрута. Поэтому в полиции призвали всех автомобилистов поберечь себя и не совершать резких маневров.
Туман ограничивает видимость не только для водителей, но и для пешеходов.
В тоже время метеорологи отметили, что на Одесскую области надвигается циклон Ахмет, который принесет осадки.
Во вторник, 5 января в Одессе будет облачно. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла.
По Одесской области прогнозируется пасмурная погода. Местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, на юге до 8°С тепла, днем 6-11°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 100-500 м.
До этого мы сообщали, что Одесской области аномально теплая погода в начале января привела к пробуждению пчел.
По всей видимости, насекомые решили, что уже пришла весна и отправились на облеты.
Местные жители сняли, как рой пчел кружится над пасекой.
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