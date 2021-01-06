Парни погибли страшной смертью не по своей вине

В Одессе на Молдаванке произошло смертельное ДТП

Происшествие случилось поздно вечером 5 января на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской. Последствия аварии сняли на видео, на котором видны разбитые машины, передает Рoliteka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как сообщают в пресс-службе местной полиции, там на огромной скорости столкнулись два легковых автомобиля. В результате удара машины отбросило в разные стороны, и они повредили еще три авто, а одна и вовсе загорелась.

Два молодых парня, которые находились внутри салона, не смогли выбраться наружу и сгорели заживо.

Кроме того, известно о травмированных, точное число уточняется.

По данным местных СМИ, изначально авария произошла из-за того, что уличный гонщик не вписался в поворот на большой скорости и влетел в автомобиль. Потом эту версию опровергли.

На новом видео, которое обнародовали очевидцы можно заметить, что БМВ двигался на зеленый сигнал светофора, и никуда он не сворачивал, а виновник происшествия - автомобильToyota Camry с Волынской регистрацией, его задержали.

Телеграм-канал «Одесса-Инфо» сообщает, что машина взорвалась из-за того, что в ней был установлен газовый баллон. По их информации, в аварии погибли два парня 1991 и 1992 годов рождения - это Рабинович Олег и Гоцык Руслан . У одного из них в ноябре была свадьба, осталась беременная жена.

"Парни погибли страшной смертью не по своей вине", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, медики. Движение на участке улицы Разумовской от Мясоедовской к Садиковской перекрыто.

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