Пьяный беспредельщик достал пистолет и принялся угрожать пассажирам рейсового автобуса в Одесской области

Происшествие случилось утром около 10:30 в Измаиле. Об этом проинформировали в местной полиции, передает Рoliteka.net

Как рассказал один из пассажиров, в автобусе у него возник конфликт с нетрезвым мужчиной. Во время ссоры незнакомец начал агрессивно себя вести, нецензурно ругаться, а затем угрожать пистолетом.

Прибывшие на место копы задержали мужчину с предметом похожим на пистолет. Хулиганом оказался 41-летний житель Измаильского района. У него изъяли оружие и направили на экспертизу.

Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и поместили под домашний арест.

До этого мы сообщали, на трассе Киев-Одесса пешеход попал под колеса автомобиля, а потом его переехал грузовик

Смертельный наезд случился в Любашевском районе на 335 км указанной автодороги.

Предварительно установлено, что возле села Троицкое водитель автомобиля «Toyota», который двигался в направлении Киева, сбил мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехал грузовой автомобиль. От полученных травм мужчина погиб на месте. Отмечается, что водитель автомобиля Toyota

скрылся с места аварии.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура

А еще Politeka писала, что на Одесчине пьяный АТОшник забрал жизнь мужчины и положил тело в багажник: "Без отца осталось двое малышей"

Также Politeka сообщала, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео