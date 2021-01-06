На одесской дороге иномарка упала в озеро около Куяльницкого лимана
Происшествие случилось рано утром 6 января на Объездной дороге, передает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
«Около 5:00 на Объездной дороге водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Автомобиль упал в озеро рядом с Куяльницким лиманом», - рассказали полицейские.
К счастью, водителю повезло, он смог выбраться из тонущего автомобиля и самостоятельно добрался домой, откуда вызвал «скорую помощь».
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Патрульные совместно с сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям достали из воды автомобиль.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
До этого мы сообщали, что в Одессе на Молдаванке произошло смертельное ДТП.
Авария случилась поздно вечером 5 января на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской.
Там столкнулись четыре легковых машины (по данным ГСЧС), одна из которых — BMW — загорелась.
Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание, но, к сожалению, в результате происшествия погибли два молодых человека (29-и 28-и лет). Их с помощью специальных инструментов доставали из машин.
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