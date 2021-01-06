В Одессе воры распотрошили множество автомобилей на штрафплощадке
Всего повреждены были более 15 автомобилей, информирует пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net
Так, посреди ночи двое неизвестных перекусили проволоку и залезли на территорию штрафплошадки. Это заметил охранник и вызвал стражей порядка.
Автоворы похитили аккумуляторы, магнитолы и динамики из разных автомобилей. Прибывшие на место копы обследовали территорию и обнаружили в кустах одного из злоумышленников.
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Охранник подтвердил, что задержанный причастен к краже.
Также на месте нашли отвертки и инструменты, с помощью которых воры вскрывали авто. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
В полиции отметили, что второй автовор находится в розыске.
Ранее мы уже неоднократно писали о том, что из машин во дворах Одессы снимают колеса, вытаскивают аккумуляторы, разбивают стекла и воруют все, что видят в салоне. И если сначала доставалось более бюджетным авто, то теперь любители легкой наживы не стесняются прикладываться и к машинам премиум-класса.
До этого мы сообщали, что во время рождественских праздников полиция будет работать в усиленном режиме в Одессе и области
За порядком будут следить более 1100 полицейских и 500 бойцов Нацгвардии.
В частности, объединенные патрули заступят на службу вечером 6 января возле почти 500 храмов и церквей области. Они будут следить за правопорядком во время богослужений, в том числе за соблюдением карантинных требований.
Напомним, что в одесской маршрутке подрезали и ограбили пассажира: подробности разбойного нападения
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