В Одессе воры распотрошили множество автомобилей на штрафплощадке

Всего повреждены были более 15 автомобилей, информирует пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net

Так, посреди ночи двое неизвестных перекусили проволоку и залезли на территорию штрафплошадки. Это заметил охранник и вызвал стражей порядка.

Автоворы похитили аккумуляторы, магнитолы и динамики из разных автомобилей. Прибывшие на место копы обследовали территорию и обнаружили в кустах одного из злоумышленников.

Охранник подтвердил, что задержанный причастен к краже.

Также на месте нашли отвертки и инструменты, с помощью которых воры вскрывали авто. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

В полиции отметили, что второй автовор находится в розыске.

Ранее мы уже неоднократно писали о том, что из машин во дворах Одессы снимают колеса, вытаскивают аккумуляторы, разбивают стекла и воруют все, что видят в салоне. И если сначала доставалось более бюджетным авто, то теперь любители легкой наживы не стесняются прикладываться и к машинам премиум-класса.

До этого мы сообщали, что во время рождественских праздников полиция будет работать в усиленном режиме в Одессе и области

За порядком будут следить более 1100 полицейских и 500 бойцов Нацгвардии.

В частности, объединенные патрули заступят на службу вечером 6 января возле почти 500 храмов и церквей области. Они будут следить за правопорядком во время богослужений, в том числе за соблюдением карантинных требований.

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