Стали известны новые подробности страшной аварии на Молдаванке в Одессе

Поздно вечером, 5 января на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской водитель автомобиля Toyota, двигаясь на «красный» сигнал светофора, столкнулся с авто BMW, который ехал на «зеленый». Удар был такой мощный, что последний отбросило на автомобили Volkswagen, Mercedes и автобус БАЗ, после чего он загорелся.

К сожалению, в результате происшествия погибли два молодых человека (29-и 28-и лет) еще пятеро получили травмы, их доставили в одесскую городскую больницу №11 на Слободке.

Как рассказал главврач медучреждения Николай Турчин, трое пациентов – водитель и пассажиры автомобиля Toyota — находятся в тяжелом состоянии, пишет odessa.online

Водителя такси привезли с оскольчатым переломом бедра, он в травматологическом отделении. 19-летнюю девушку-пассажира с ушибом мозга попала в реанимацию ночью ей провели операцию. У 21-летнего парня сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма - он находится в нейрохирургическом отделении.

Двое пострадавших пассажиров автобуса БАЗ отпустили домой. Среди них – 15-летний парень, у которого подозревали черепно-мозговую травму.

Виновником жуткой аварии - водитель Toyota подрабатывал таксистом и как раз вез пассажиров, спешил куда-то, старался проскочить на красный сигнал светофора.

Жертвами масштабного ДТП стали два молодых парня – водитель и пассажир автомобиля BMW, в который влетела Toyota. Из-за сильного столкновения в BMW вспыхнул газ и машина взорвалась. Ребята так и не смогли выбраться из автомобиля. Они погибли на месте. Им было 28 и 29 лет.

Известно, что Руслан Гоцык совсем недавно женился, у него осталась беременная жена.

У Олега Рабиновича есть маленькая дочка. Мужчина работал мастером тату в салоне на Екатерининской.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура

А еще Politeka писала, что на Одесчине пьяный АТОшник забрал жизнь мужчины и положил тело в багажник: "Без отца осталось двое малышей"

Также Politeka сообщала, что авто слетело с Объездной дороги прямо в воду: кадры происходящего