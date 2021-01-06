В Одессе сын поссорился с родным отцом и зарезал его в свой день рождения

Кровавое убийство произошло на улице Старицкого 20/3 в Малиновском районе. Об этом информирует издание « Думская », ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, одессит пришел к бывшей жене в гости, чтобы отметить 25-летние сына. За столом родители начали конфликтовать, сын стал на сторону матери и завязалась драка.

В какой-то момент именинник схватил со стола раскладной нож и ударил несколько раз отца в шею.

49-летний мужчина умер на месте. Скорая приехала и констатировала его смерть, а полиция открыло уголовное дело по статье умышленное убийство. Парню грозит до 10 лет тюрьмы.

До этого мы сообщали, что в конце прошлого 2020 года пьяный отец повздорил с сыном и ударил его ножом несколько раз.

Убийство произошло на улице Героев обороны Одессы в Суворовском районе.

Тогда 64-летний одессит пришел домой навеселе и начал приставать к жене. Сын встал на защиту матери и это не понравилось мужчине, он схватил нож и несколько раз ударил ним парня.

34-летний пострадавший потерял много крови и скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Злоумышленнику объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

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Также Politeka писала, что пьяная драка разгорелась в Одессе, сильно досталось полицейскому: подробности беспредела