В Одессе сын поссорился с родным отцом и зарезал его в свой день рождения
Кровавое убийство произошло на улице Старицкого 20/3 в Малиновском районе. Об этом информирует издание «
Как стало известно, одессит пришел к бывшей жене в гости, чтобы отметить 25-летние сына. За столом родители начали конфликтовать, сын стал на сторону матери и завязалась драка.
В какой-то момент именинник схватил со стола раскладной нож и ударил несколько раз отца в шею.
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49-летний мужчина умер на месте. Скорая приехала и констатировала его смерть, а полиция открыло уголовное дело по статье умышленное убийство. Парню грозит до 10 лет тюрьмы.
До этого мы сообщали, что в конце прошлого 2020 года пьяный отец повздорил с сыном и ударил его ножом несколько раз.
Убийство произошло на улице Героев обороны Одессы в Суворовском районе.
Тогда 64-летний одессит пришел домой навеселе и начал приставать к жене. Сын встал на защиту матери и это не понравилось мужчине, он схватил нож и несколько раз ударил ним парня.
34-летний пострадавший потерял много крови и скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Злоумышленнику объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
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