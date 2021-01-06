В Одессе нашли тело женщины с разбитой головой

Во время новогоднего праздника, 30-летний мужчина позвонил медикам и заявил о происшествии, не называя свою фамилию и адрес проживания. Об этом сообщается на сайте Нацполиции, передает Politeka.net

Полицейские выяснили, что звонивший проживает в Суворовском районе города и по приезду обнаружили бездыханное тело 39-летней женщины. У нее была разбита голова.

Позже в беседе с полицейскими мужчина признался, что это он зверски избил свою гражданскую жену.

Мотивом, по его словам, стало то, что женщина скрыла от него важную информацию о состоянии своего здоровья.

Его задержали и объявили ему о подозрении.

Мужчине светит от 7 до 10 лет тюрьмы.

До этого мы сообщали, что жительницу Одесской области постигла трагическая участь в новогоднюю ночь, ее забил до смерти собственный муж.

Убийства случилось в ночь с 31 декабря на 1 января.

Супруги из Беляевки под действием алкоголя начали ссориться. В разгар конфликта мужчина перешел границу и побил 30-летнюю женщину палкой. К утру женщина испустила дух. Она умерла от ушиба головного мозга и кровоизлияния.

Полицию вызвали соседи. 37-летний преступник долго отпирался и не хотел признавать своей вины, однако после того, как полицейские собрали с места происшествия вещественные доказательства и получили заключение врачей, рассказал, как все было.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждение повлекших смерть. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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