В Одессе нашли тело женщины с разбитой головой
Во время новогоднего праздника, 30-летний мужчина позвонил медикам и заявил о происшествии, не называя свою фамилию и адрес проживания. Об этом сообщается на сайте Нацполиции, передает Politeka.net
Полицейские выяснили, что звонивший проживает в Суворовском районе города и по приезду обнаружили бездыханное тело 39-летней женщины. У нее была разбита голова.
Позже в беседе с полицейскими мужчина признался, что это он зверски избил свою гражданскую жену.
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Мотивом, по его словам, стало то, что женщина скрыла от него важную информацию о состоянии своего здоровья.
Его задержали и объявили ему о подозрении.
Мужчине светит от 7 до 10 лет тюрьмы.
До этого мы сообщали, что жительницу Одесской области постигла трагическая участь в новогоднюю ночь, ее забил до смерти собственный муж.
Убийства случилось в ночь с 31 декабря на 1 января.
Супруги из Беляевки под действием алкоголя начали ссориться. В разгар конфликта мужчина перешел границу и побил 30-летнюю женщину палкой. К утру женщина испустила дух. Она умерла от ушиба головного мозга и кровоизлияния.
Полицию вызвали соседи. 37-летний преступник долго отпирался и не хотел признавать своей вины, однако после того, как полицейские собрали с места происшествия вещественные доказательства и получили заключение врачей, рассказал, как все было.
Мужчине сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждение повлекших смерть. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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