Январь прнесет одесситам непривычно теплую погоду, однако среди месяца ударит небольшой мороз и выпадет снег

Такой прогноз сделали синоптики сайта gismeteo.ua, передает Politeka.net

Если верить их прогнозу, то сильных морозов в этом месяце наблюдаться не будет, лишь в середине месяца на одну неделю столбики термометров опустяться ниже нуля градусов.

Все остальные дни погода будет абсолютно не зимней, даже весенней, ведь на термометрах будут сплошные «плюсы».

По данным синоптиков, похолодание начнется с 10 января и продлиться до 18.

17 и 18 января температура упадет до -5 ночью.

Также с середины января в Одессе пойдет снег. В целом количество осадков за месяц уменьшится.

Среднемесячная температура в городе будет в приделах +1 +5 градуса тепла.

До этого мы сообщали, что Одесской области аномально теплая погода в начале января привела к пробуждению пчел.

По всей видимости, насекомые решили, что уже пришла весна и отправились на облеты.

Местные жители сняли, как рой пчел кружится над пасекой.

Также мы писали, что зз-за непривычно теплой зимы в заповедную зону на Одесчине вернулось несколько розовых пеликанов.

Как рассказал известный биолог Иван Русев, пеликаны улетают на зимовку в теплые края еще в конце октября. Они зимуют в северо-восточной экваториальной Африке.

"Но из-за этой теплой зимы, не все пеликаны улетели далеко на Юг, отдельные птицы кочуют по Придунавью. И, вот, на днях, снова три пеликана вернулись к нам – на Тузловскую Амазонию", – сообщил он.

Напомним, что коварная стихия надвигается на Одессу, когда ждать непогоды: "ливни, шквалы и похолодание"

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