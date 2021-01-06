Январь прнесет одесситам непривычно теплую погоду, однако среди месяца ударит небольшой мороз и выпадет снег
Такой прогноз сделали синоптики сайта gismeteo.ua, передает Politeka.net
Если верить их прогнозу, то сильных морозов в этом месяце наблюдаться не будет, лишь в середине месяца на одну неделю столбики термометров опустяться ниже нуля градусов.
Все остальные дни погода будет абсолютно не зимней, даже весенней, ведь на термометрах будут сплошные «плюсы».
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По данным синоптиков, похолодание начнется с 10 января и продлиться до 18.
17 и 18 января температура упадет до -5 ночью.
Также с середины января в Одессе пойдет снег. В целом количество осадков за месяц уменьшится.
Среднемесячная температура в городе будет в приделах +1 +5 градуса тепла.
До этого мы сообщали, что Одесской области аномально теплая погода в начале января привела к пробуждению пчел.
По всей видимости, насекомые решили, что уже пришла весна и отправились на облеты.
Местные жители сняли, как рой пчел кружится над пасекой.
Также мы писали, что зз-за непривычно теплой зимы в заповедную зону на Одесчине вернулось несколько розовых пеликанов.
Как рассказал известный биолог Иван Русев, пеликаны улетают на зимовку в теплые края еще в конце октября. Они зимуют в северо-восточной экваториальной Африке.
"Но из-за этой теплой зимы, не все пеликаны улетели далеко на Юг, отдельные птицы кочуют по Придунавью. И, вот, на днях, снова три пеликана вернулись к нам – на Тузловскую Амазонию", – сообщил он.
Напомним, что коварная стихия надвигается на Одессу, когда ждать непогоды: "ливни, шквалы и похолодание"
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