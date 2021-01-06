На Рождество в Одессе ожидается сырая погода с туманами, осадками и швальным ветром

Из-за неблагоприятных погодах условий синоптики Укргидрометцентра объявили желтый уровень опасности в Одессе, передает Politeka.net

В связи с густым туманом видимость в городе и за его пределами составит не больше 500 метров. Погода начнет ухудшаться еще ночью, а улучшится только ближе к вечеру.

Так, 7 января прогнозируется пасмурная погода с проливным дождем. Ветер южный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 2-7 °С тепла, днем будет еще теплее – 6-11 °С.

По области блачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.

Днем дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, днем ​​юго-западный, 9-14 м/с, днем ​​местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 2-7 °С тепла, днем ​​7-12 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Ранее мы сообщали, что январь прнесет одесситам непривычно теплую погоду, однако среди месяца ударит небольшой мороз и выпадет снег.

Если верить прогнозу синоптиков, то сильных морозов в этом месяце наблюдаться не будет, лишь в середине месяца на одну неделю столбики термометров опустяться ниже нуля градусов.

Все остальные дни погода будет абсолютно не зимней, даже весенней, ведь на термометрах будут сплошные «плюсы».

По данным синоптиков, похолодание начнется с 10 января и продлиться до 18.

17 и 18 января температура упадет до -5 ночью.

Также с середины января в Одессе пойдет снег. В целом количество осадков за месяц уменьшится.

Среднемесячная температура в городе будет в приделах +1 +5 градуса тепла.

Напомним, что коварная стихия надвигается на Одессу, когда ждать непогоды: "ливни, шквалы и похолодание"

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