В сети показали, как штормит зимнее море у берегов Одессы

Вдохновляющими фотографиями одесситы поделились в соцсетях, передает Politeka.net

6 и 7 января море возле Одессы было очень неспокойным. Огромные брызги обрушились на пирсы и причалы, вызвав толпы зевак.

И хотя январский шторм не самый сильный, но от этого не менее красивый.

Ранее мы писали о том, какая погода ожидает жителей Одессы в январе.

Уже в это воскресенье, 10 января есть большая вероятность того, что пойдет снег. Однако, учитывая плюсовую температуру, снег скапливаться в сугробы точно не будет. Затем с 14 по 17 января пройдет снег с дождем.

А вот с 19 января есть небольшая вероятность, что снег немного задержится на улицах города. Он выпадет при небольшом минусе, который продержится не более двух дней. Все остальные дни погода вплоть до конца месяца погода будет абсолютно не зимней, даже весенней, ведь на термометрах будут сплошные «плюсы».

До этого мы сообщали, что Одесской области аномально теплая погода в начале января привела к пробуждению пчел.

По всей видимости, насекомые решили, что уже пришла весна и отправились на облеты. Также мы писали, что из-за непривычно теплой зимы в заповедную зону на Одесчине вернулось несколько розовых пеликанов.

Напомним, что коварная стихия надвигается на Одессу, когда ждать непогоды: "ливни, шквалы и похолодание"

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