В Измаильском районе Одесской области разбойник не постеснялся ограбить мужчину с инвалидностью
Подготовился он к этому заранее и придя в дом к своему 49-летнему знакомому, человеку с инвалидностью 1-й группы, избил его и потребовал деньги. Не получив желаемого, он забрал планшет и ушел. Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net
Вскоре копы задержали 31-летнего грабителя с гаджетом потерпевшего. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 187 УК Украины (Разбой). Преступника поместили под стражу. Ему грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.
До этого мы сообщали, что в Одессе мальчик-подросток пришел покалядовать и украл самокат.
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Инцидент произошел поздно вечером 6 января в одном из домов жилмассива «Радужный».
«В ЖМ 📍Радужный тип так заколядовал что вместо «гостинца» взял чужой самокат», - сообщают авторы телеграм-канала "Одесса-Инфо".
На кадрах видно, как малолетний злоумышленник заходит в лифт с самокатом. Подросток обнаружил камеру наблюдения и сначала попытался закрыть ее руками, а потом стал прятать лицо, натягивая шапку на глаза и отворачиваясь.
Напомним, что в одесской маршрутке подрезали и ограбили пассажира: подробности разбойного нападения
Как сообщала Politeka, в одесском поезде устроили ограбление пассажиров, люди в отчаянии: "Проводники в сговоре"
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