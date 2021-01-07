Некоторых людей ничего не останавливает перед преступлением

В Измаильском районе Одесской области разбойник не постеснялся ограбить мужчину с инвалидностью

Подготовился он к этому заранее и придя в дом к своему 49-летнему знакомому, человеку с инвалидностью 1-й группы, избил его и потребовал деньги. Не получив желаемого, он забрал планшет и ушел. Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

Вскоре копы задержали 31-летнего грабителя с гаджетом потерпевшего. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 187 УК Украины (Разбой). Преступника поместили под стражу. Ему грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

До этого мы сообщали, что в Одессе мальчик-подросток пришел покалядовать и украл самокат.

Инцидент произошел поздно вечером 6 января в одном из домов жилмассива «Радужный».

«В ЖМ 📍Радужный тип так заколядовал что вместо «гостинца» взял чужой самокат», - сообщают авторы телеграм-канала "Одесса-Инфо".

На кадрах видно, как малолетний злоумышленник заходит в лифт с самокатом. Подросток обнаружил камеру наблюдения и сначала попытался закрыть ее руками, а потом стал прятать лицо, натягивая шапку на глаза и отворачиваясь.



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