Автохамы на евробляхах уже настолько достали одесситов, что они решили самостоятельно с ними бороться

Местные жители при отсутствии или бездействии патрульных полицейских, ожидая пока автовладельцам будут выписывать протоколы и штрафы решили самостоятельно делать популярными водителей, которые оставляют свои автомобили, где попало. Возможно, что после такого прославления кто-то из них и задумаетсяо том, что они доставляют массу неудобства окружающим, пишет Politeka.net

Так женщина, которую зовут Ника сделала «популярным» владельца БМВ на евробляхаха, который припарковался прямо на пешеходном переходе в одном из районов Одессы.

«Вот из своего опыта я убеждалась каждый раз что "водитель BMW" на евробляхах это ДИАГНОЗ!!!

Не раз было такое что подрезали, хамили и не пропускали и нарушали правила дорожного движения!

Но сегодня убедилась в этом ещё раз!

Помимо того что припарковал машину как последний м*дак так ещё и хамил когда сделали ему замечания!», - написала она в Фейсбук-сообществе «Черный список Одесса» и прикрепила фотографию автохама-евробляхера.

Ее публикация вызвала волну гнева серди одесситов.

«Быдло оно и в Африке быдло», «Евробляхи здесь не причем, есть такой тип водителей, они ездят и на украинских номерах», «Ему всё равно, потому что штраф ему не придёт в отличии от наших номеров», «Взять биту и отрехтовать и машину , и рыло водилы», «БМВ-это диагноз. 1 из 1000 нормальный водила», «Да, все нормальные давно растаможили, остались олени, у которых нет даже денег на зимнюю резину для х5», «Вообще водители ВМW это диагноз!!!!они считаю ,что как они так никто », - возмущаются в сети.

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