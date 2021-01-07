В сети показали "верующего" грабителя, который орудует в Одесской области
Мужчину зафиксировала камеры видеонаблюдения, когда он похищал велосипед в одном из жилых домов в городе Черноморске, что под Одессой. Соответствующее видео разместили в телеграм-кнале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- скролльте вниз),
На кадрах видно, что перед тем, как пойти на преступление мужчина перекрестился и пошел воровать велосипед.
В комментариях многие начали сетовать на кражи, которые в последнее время участились в городе.
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«А с виду так прилично выглядит», «Ничего святого», «Вот как это называется? Сначала крестится, а потом ворует», «Надеюсь его узнают и опозорят!», - высказались в сети.
До этого мы сообщали, что в Одессе мальчик-подросток пришел покалядовать и украл самокат.
Инцидент произошел поздно вечером 6 января в одном из домов жилмассива «Радужный».
«В ЖМ 📍Радужный тип так заколядовал что вместо «гостинца» взял чужой самокат», - сообщают авторы телеграм-канала "Одесса-Инфо".
Малолетний злоумышленник захошел в лифт с самокатом. Подросток обнаружил камеру наблюдения и сначала попытался закрыть ее руками, а потом стал прятать лицо, натягивая шапку на глаза и отворачиваясь.
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