В сети показали "верующего" грабителя, который орудует в Одесской области

Мужчину зафиксировала камеры видеонаблюдения, когда он похищал велосипед в одном из жилых домов в городе Черноморске, что под Одессой. Соответствующее видео разместили в телеграм-кнале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- скролльте вниз),

На кадрах видно, что перед тем, как пойти на преступление мужчина перекрестился и пошел воровать велосипед.

В комментариях многие начали сетовать на кражи, которые в последнее время участились в городе.

«А с виду так прилично выглядит», «Ничего святого», «Вот как это называется? Сначала крестится, а потом ворует», «Надеюсь его узнают и опозорят!», - высказались в сети.

До этого мы сообщали, что в Одессе мальчик-подросток пришел покалядовать и украл самокат.

Инцидент произошел поздно вечером 6 января в одном из домов жилмассива «Радужный».

«В ЖМ 📍Радужный тип так заколядовал что вместо «гостинца» взял чужой самокат», - сообщают авторы телеграм-канала "Одесса-Инфо".

Малолетний злоумышленник захошел в лифт с самокатом. Подросток обнаружил камеру наблюдения и сначала попытался закрыть ее руками, а потом стал прятать лицо, натягивая шапку на глаза и отворачиваясь.

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