В Одесской области памятник Ленину, вокруг которого возник скандал, сносить не будут

Речь идет о монументе советскому вождю в селе Калчева Болградского района.

Активисты организации «Декоммунизация.Украина» не раз обращались в различные структуры по поводу демонтажа памятника Ленину. В полиции даже открыли уголовное производство по данному факту.

Однако вскоре выяснилось неожиданное: средства на демонтаж на сегодняшний день не выделены и не запланированы. В связи с этим уголовное производство было закрыто.

Об этом говорится официальном письме-отчете главы Болградской РГА Андрея Кучмиева в адрес Регионального контактного центра в Одесской области.

В своем письме Кучмиев также отметил, что данное решение может быть обжаловано в суде.

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О находках сообщили представители проекта «Декоммунизация. Украина», которые собственными силами занимаются демонтажем монументов в украинских регионах.

И как оказалось, не все памятники вождю пролетариата декоммунизировали одесские патриоты.

Один монумент Ильичу обнаружили в селе Старые Трояны Измаильского района. По поводу него было направлено обращение на правительственную горячую линию.

Второй расположен непосредственно в Одессе, на улице Костанди, 4.

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