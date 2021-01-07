В Одесской области памятник Ленину, вокруг которого возник скандал, сносить не будут
Речь идет о монументе советскому вождю в селе Калчева Болградского района.
Активисты организации «Декоммунизация.Украина» не раз обращались в различные структуры по поводу демонтажа памятника Ленину. В полиции даже открыли уголовное производство по данному факту.
Однако вскоре выяснилось неожиданное: средства на демонтаж на сегодняшний день не выделены и не запланированы. В связи с этим уголовное производство было закрыто.
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Об этом говорится официальном письме-отчете главы Болградской РГА Андрея Кучмиева в адрес Регионального контактного центра в Одесской области.
В своем письме Кучмиев также отметил, что данное решение может быть обжаловано в суде.
Ранее мы писали, что активисты отыскали еще два памятника Владимиру Ленину
О находках сообщили представители проекта «Декоммунизация. Украина», которые собственными силами занимаются демонтажем монументов в украинских регионах.
И как оказалось, не все памятники вождю пролетариата декоммунизировали одесские патриоты.
Один монумент Ильичу обнаружили в селе Старые Трояны Измаильского района. По поводу него было направлено обращение на правительственную горячую линию.
Второй расположен непосредственно в Одессе, на улице Костанди, 4.
Напомним, что известной скульптуре в центре Одессы отбили пикантную часть тела: кадры происходящего
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Также Politeka писала, в сети рассекретили, где на Одесчине остались памятники Ленину, кадры