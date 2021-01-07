В одном из домов Одессы произошло убийство – пожилой мужчина зарезал своего товарища

Детали происшествия в Киевском районе города сообщила пресс-служба полиции Одесской области, передает Politeka.net

Так, два одессита, 59-ти и 38-ми лет, вместе выпивали, а потом поссорились. Один из собутыльников схватил со стола нож и ударил им в грудь приятеля. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

После преступления злоумышленник скрылся, а соседи заподозрили неладное и решили проведать одессита. Когда они заметили кровь на полу, сразу же вызвали правоохранителей.

В тот же день сотрудники полиции нашли вспыльчивого пожилого одессита. Теперь ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Только вчера мы сообщали, что в Одессе сын поссорился с родным отцом и зарезал его в свой день рождения.

Кровавое убийство произошло на улице Старицкого 20/3 в Малиновском районе.

Одессит пришел к бывшей жене в гости, чтобы отметить 25-летние сына. За столом родители начали конфликтовать, сын стал на сторону матери и завязалась драка.

В какой-то момент именинник схватил со стола раскладной нож и ударил несколько раз отца в шею. Тот сконачлся на месте.

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