В Одессе мужчина в костюме Деда Мороза искупался в штормящем море

Соответствующее видео показал “Одесский клуб моржей”, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

На мероприятия, посвященные новогодним и рождественским праздникам пришел Дед Мороз, который и решил устроить заплыв первым.

“Дедушка Мороз таки купался в клубе «Моржи Одессы». Пожелал всем здоровья, счастья и успехов, и рекомендовал, конечно, закаляться”, – сказано в публикации клуба в Фейсбуке.

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На можно увидеть бурное море, в котором издалека посреди беспокойных волн виднеется человек. Волны накрывали его с головой, а смельчак продолжал плескаться в море.

Позже мужчина, вдоволь наплававшись в холодной воде, вышел по лестнице на берег и ушел по своим делам.

Надо сказать что занятие это довольно опасное.

А тем временем синоптики рассказали о погоде после Рождества.

Согласно их прогнозу пятницу, 8 января в Одессе снова распогодится. Осадков не прогнозируются. Штормовой ветер к вечеру утихнет.

Отмечается небольшое понижение температуры воздуха. В дневное время температура воздуха составит +4 +6, а ночью ожидается +2+4 градусов.

Напомним, что коварная стихия надвигается на Одессу, когда ждать непогоды: "ливни, шквалы и похолодание"

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