В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Одесса-Рени погиб один человек и пострадали дети

В последнее время погодные условия на территории Одесской области не самые благоприятные для водителей. Туманы, мокрая дорога и гололед - часто стают причиной аварий.

Так, около часа дня, 7 января, в районе села Николавка-Новоросийская на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Одесской области, передает Politeka.net

45-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Opel не справилась с управлением, машину занесло, и она съехала в кювет.

Жертвой аварии стала 71-летняя женщина, мать водителя. Девятилетнего сына и его приятеля-одногодку госпитализировали в больницу, у детей ушибы грудной клетки.

Сама автоледи не пострадала. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что вечером 5 января 2021 года на пересечении улиц Мясоедовской и Розумовского случилась страшная авария. В результате столкнулись 5 автомобилей, один из которых загорелся.

К сожалению, в результате происшествия погибли два молодых человека (29-и 28-и лет) еще пятеро получили травмы, их доставили в одесскую городскую больницу №11 на Слободке.

Как рассказал главврач медучреждения Николай Турчин, трое пациентов – водитель и пассажиры автомобиля Toyota — находятся в тяжелом состоянии.

Водителя Toyota Camry привезли с оскольчатым переломом бедра, он в травматологическом отделении. 19-летнюю девушку-пассажира с ушибом мозга попала в реанимацию, ночью ей провели операцию. У 21-летнего парня сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма - он находится в нейрохирургическом отделении.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура

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