С 8 января в Одессе, как и по всей Украине, начал действовать жёсткий локдаун

Усиленные карантинные меры, направленные на борьбу с эпидемией китайского вируса, будут действовать до 24 января.

Теперь в супермаркетах и магазинах запрещается продавать непродовольственные товары. Как это выглядит, показали местные телеграм-каналы, передает Politeka.net

На кадрах видно, как некоторые супермаркеты поспешили и уже заклеили скотчем товары, которые нельзя купить.

«АТБ дом мебели. В локдаун голову не помоешь, с порошками также», - пишут авторы.

Кроме ленты крест-накрест, на отделах с бытовыми товарами (носки и чулки, детские краски, канцтовары и т.д) прикреплены бумажные объявления о том, что эти товары нельзя продавать в магазинах во время локдауна.

Обратим внимание, что в этот период запрещена работа всех образовательные учреждений, кроме детсадов и специальных учреждений.

Не будут работать ТРЦ (но там смогут продавать товары первой необходимости: продукты, ветпрепараты и средства личной гигиены).

Закроются всё рестораны, бары и кафе (но они смогут работать на вынос)

Кроме того, под запретом учреждения развлекательной деятельности, все массовые мероприятия, фитнесс-клубы и бассейны.

Запрещена деятельность продовольственных и непродовольственных рынков, кинотеатров, театров и цирков.

Что разрешено:

Общественный транспорт будет ездить, но с ограничениями "оранжевой зоны" – в салоне не должно быть больше пассажиров, чем количества сидячих мест и все должны быть в маске или респираторе, которые надеты и на нос и на рот;

- Продавать товары первой необходимости даже в ТРЦ (продукты питания, средства личной гигиены, бытовую химию, лекарства и ветпрепараты);

- Ресторанам, барам и кафе можно будет продавать блюда на вынос. В аэропортах разрешат работать ресторанным доставкам. В отелях будут работать рестораны с 06:00 до 11:00, но при этом доставлять заказ в номер клиента разрешат в любое время;

- Отели и учреждения реабилитации продолжат работать с ограничениями;

- Проводить официальные спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, но без зрителей.

- Проводить спортивные мероприятия командных профессиональных спортивных клубов;

- Предоставление финансовых услуг, деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации. В том числе и перевозка валют.

- Работа почтовых отделений;

- Работа операторов медицинской и ветеринарной практики;

- Работа автозаправочных станций, но без зон питания;

- Работа технического обслуживания, ремонта транспортных средств;

- Работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

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