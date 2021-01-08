Накануне локдауна в некоторых магазинах Одессы наблюдался настоящий ажиотаж

Красноречивыми кадрами поделились в паблике «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

«Перед карантином в некоторых магазинах сегодня просто ажиотаж!

Буквально яблоку негде упасть в женском магазине одежды Zara», - говорится в публикации.

На кадрах видно, как люди перед локдауном решили закупится одеждой, они лихорадочно бегают по магазину и выбирают обновки.

Напомним, что с 8 января в Одессе, как и по всей Украине, начал действовать жеский локдаун.

Он продлится до 24 января.

Теперь в супермаркетах и магазинах запрещается продавать непродовольственные товары.

Так, некоторые супермаркеты поспешили и уже заклеили скотчем товары, которые нельзя купить. Кроме ленты крест-накрест, на отделах с бытовыми товарами (носки и чулки, детские краски, канцтовары и т.д) прикреплены бумажные объявления о том, что эти товары нельзя продавать в магазинах во время локдауна.

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