Жители Одессы рассказали, что думают о жестком локдауне, который ввели в Украине с 8 по 24 января этого года
Власти объясняют это тем, что люди не смогут избежать тесных контактов с друзьями и знакомыми на Новый год и Рождество и после праздников ожидается скачок в количестве инфицированных китайским вирусом.
А что думают сами одесситы о строгом карантине? Свои мнения они оставляют в комментариях на страницах соцсетей, пишет Politeka.net
«Такого дебилизма ещё не было», «Скорее бы, уже, сделали прививку от covid-19 всем депутатам, может меньше дурацких решений будет появляться!»,
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«Ну и деб*лоиды,, капец такого правительства у нас ещё не было , барановирус уничтожил у них последние мозги, каша вместо мозгов»,
«Просто жуть...Как же это объяснить? Колготки, носки, лампочки нельзя покупать, а то вирусом заболеешь? Нет слов...»,
«Если закроют "отдел с непродовольственными товарами, то вирус менее активен будет? Страной правит идиот»,
«Маразм крепчал»,
«Неадекватность полная в Украине. Клоунада не заканчивается»,
«Такая дурость! Надеюсь этот запрет снимут с бытовых товаров в супермаркетах», - пишут в сети.
Напомним, что будет работать с 8.01 по 24.01:
- продуктовые магазины и рынки;
- аптеки и ветаптеки;
- магазины, продающе средства гигиены, средства связи и корма для животных;
Также разрешили работу:
банков и других финансовых учреждений; почтовых операторов; АЗС (без зон питания); предприятий, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом авто; почтовых операторов;
отелей — при условии, что зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00;
по предварительной записи — парикмахерских и салонов красоты.
Так же работать будет общественный транспорт.
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