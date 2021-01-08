Люди уверены, что с локдауном власть перегибает палку

Жители Одессы рассказали, что думают о жестком локдауне, который ввели в Украине с 8 по 24 января этого года

Власти объясняют это тем, что люди не смогут избежать тесных контактов с друзьями и знакомыми на Новый год и Рождество и после праздников ожидается скачок в количестве инфицированных китайским вирусом.

А что думают сами одесситы о строгом карантине? Свои мнения они оставляют в комментариях на страницах соцсетей, пишет Politeka.net

«Такого дебилизма ещё не было», «Скорее бы, уже, сделали прививку от covid-19 всем депутатам, может меньше дурацких решений будет появляться!»,

«Ну и деб*лоиды,, капец такого правительства у нас ещё не было , барановирус уничтожил у них последние мозги, каша вместо мозгов»,

«Просто жуть...Как же это объяснить? Колготки, носки, лампочки нельзя покупать, а то вирусом заболеешь? Нет слов...»,

«Если закроют "отдел с непродовольственными товарами, то вирус менее активен будет? Страной правит идиот»,

«Маразм крепчал»,

«Неадекватность полная в Украине. Клоунада не заканчивается»,

«Такая дурость! Надеюсь этот запрет снимут с бытовых товаров в супермаркетах», - пишут в сети.

Напомним, что будет работать с 8.01 по 24.01:

- продуктовые магазины и рынки;

- аптеки и ветаптеки;

- магазины, продающе средства гигиены, средства связи и корма для животных;

Также разрешили работу:

банков и других финансовых учреждений; почтовых операторов; АЗС (без зон питания); предприятий, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом авто; почтовых операторов;

отелей — при условии, что зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00;

по предварительной записи — парикмахерских и салонов красоты.

Так же работать будет общественный транспорт.

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