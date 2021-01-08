В Одессе пьяный водитель въехал в остановку перед этим протаранив несколько автомобилей, а затем скрылся в места аварии

Инцидент случился в 8 часов утра на проспекте Шевченко возле улицы Довженко. Об этом сначала сообщили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Они рассказали, что люди на остановке буквально разлетелись по сторонам, поэтому никто не пострадал.

Сам водитель пикапа Dodge Ram бросил разбитый автомобиль в одном из дворов на проспекте Шевченко и убежал.

Как отметили в патрульной полиции Одессы, они уже разыскали правонарушителя, а на участке ДТП сейчас работает следователь для выяснения всех обстоятельств.

В тоже время водитель Toyota Corolla сообщил полицейским, что во время движения в направлении улицы Армейской с его автомобилем столкнулся Dodge Ram, после чего тот выехал на встречную полосу и наехал на общественную остановку. Покидая место ДТП, правонарушитель зацепил припаркованный рядом Volkswagen Golf и уехал.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии, на которых видно, что этот Dodge ранее попадал в аналогичные истории.

Ранее мы сообщали, что 7 января, в районе села Николавка-Новоросийская на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП.

45-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Opel не справилась с управлением, машину занесло, и она съехала в кювет.

Сама автоледи не пострадала. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура

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