В Одесской области пропал 12-летний мальчик и родители все силы бросили на его поиски, но без помощи неравнодушных людей в такой ситуации им очень нелегко

Поэтому, родители и обратились за помощью в полицию, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП.

Так, в розыск объявлен житель села Нестоита Александр Шмалько, который рано утром 8 января ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы мальчика: рост 140-145 см, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза.

Был одет в черную куртку, черные брюки с белыми полосками по бокам, черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить в Подольский ОП по телефонам (04862) 42020, (050) 554 20 20 или по спецлинии «102».



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Как стало известно, несовершеннолетняя одесситка ушла из дома после ссоры с матерью.

Взволнованная женщина предоставила приметы и фото девушки.

Получив предварительную информацию по ориентировке, патрульные приступили к поискам, начав обследовать прилегающие территории.

В скором времени они обнаружили беглянку.

По дороге в участок девушка рассказала, что убегает из дома, потому что ей не позволяют встречаться с парнем, которого она очень любит.

Копы провели с семьей профилактическую беседу.

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