Люди уже не рады отоплению

В одной из одесских многоэтажек на поселке Таирово после включения отопления прорвало трубу и затопило квартиры



Об этом сообщают в Telegram-канале "Одесса-Инфо", в четверг, 11 ноября, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел в жилом доме по адресу улица Левитана, 101. Из-за аварии там затопило сразу несколько этажей. У людей в квартирах залило все горячей водой. Она стекала просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.



По словам жительницы одной из квартир, помещение затопило буквально за считанные минуты.

«Люди на 📍Левитана, 101 уже не рады что включили отопление», - сообщают в телеграм-канале.

На обнародованных кадрах видно, что водой полностью залило одно из помещений. Люди вычерпывают ее ведрами.

Воды было так много, что она вытекала из квартиры в подъезд, а потом по лестнице.

Ранее мы сообщали, в Одесской области в селе Шевченково супруги отравились угарным газом, один из них не выжил.

В частности, в жилом доме по улице Новой пожилые супруги отравились угарным газом. Медики смогли спасти 79-летнего мужчину, при этом его 74-летняя жена скончалась до еще до оказания какой-либо помощи.

В ГСЧС отметили, что трагедия возникла вследствие неправильной эксплуатации системы отопления, из-за чего отравляющее вещество заполнило комнаты дома и отравило его хозяев.

Спасатели обратили внимание, что такие явления время отопительного сезона очень распространены.

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