В Одессе ведутся споры и конфликты вокруг памятника Екатерине II и ее фаворитам
Некоторые одесситы вышли на протест и потребовали демонтировать монумент российской императрице и ее сподвижникам. Об этом пишет Politeka.net
Люди уверены, что Екатерина не имеет никакого отношения к Одессе, ведь город существовал задолго до нее. Более того, на руках императрицы кровь украинцев и ее памятник нужно немедленно убрать с улицы либо в музей, либо "на свалку истории".
В тоже время украинский историк Сергей Гуцалюк заявил, что центральной фигурой антиукраинской пропаганды на юге и востоке Украины была именно Екатерина II и так называемая Новороссия. Поэтому памятник Екатерине - это памятник мифу.
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Тем временем пользователи в соцсетях высказали свое мнение о происходящем.
«Зачем люди вы все ломаете. И каким боком памятник. Так давай и Дюку снесите чтоб с Екатерининской был просвет. Угомоните свои таланты и не видитесь на пропаганду. И да чуть не забыл возле памятника на доме есть еще мозаика Екатерины хотя не все Одесситы про нее знают»,
«Нам еще хотят сделать 2 мая, судя по происходящему. Иначе зачем эти провокации»,
«Чем и кому мешает памятник???? Люди!!!! Очнитесь!!!! Берегите Одессу!!! Это история, это прошлое!!! Живите в мире!!!! Берегите себя и детей!!!»,
«На таких клоунов не надо реагировать)))) это провокации специально чтобы колотить в городе и настраивать людей друг против друга;;;; Одесса не поддаёмся на провокации;;;; повторения днр нам не надо((((«,
«Это наша история, где вы видели в Европе чтобы сносили памятники королям, которые бы они ни были ????? !!!!! Кто дает право вам лезть в историю ????? !!!!»,
«Ленина снесли, сильно помогло?!Улицам названия поменяли, что-то изменилось?!Оказывается, теперь Катька виновата во всех бедах», - высказались в сети.
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