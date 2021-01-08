В Одессе рассказали о работе учебных заведений во время локдауна

На период ужесточенных карантинных ограничений все школьники Одессы переходят на удаленный режим учебы. Это касается абсолютно всех школ и классов.

Об этом заявила директор департамента образования Елена Буйневич у себя в Фейсбук, передает Politeka.net

Такое решение принято в связи с введением правительством локдауна, который действует по всей стране с 8 по 24 января.

Данное ограничение касается и учреждений внешкольного образования.

Детские садики и специализированные школы работать вовремя локдауна будут.

Она также добавила, что в начале этой недели на карантин закрыли детсад №304 и еще 10 групп в других дошкольных заведениях.

«Я уверена, что уменьшение количества групп на карантине (у нас было и 70) – результат значительного повышения социальной ответственности родителей и сотрудников детсадов. Необходимо продолжать строгий родительский и педагогический контроль состояния здоровья детей», — написала Буйневич.



Ранее мы писали, в Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится до 24 января. Решение о введении строгих ограничительных мер было принято еще в начале декабря 2020 года на заседании правительства.

Кафе, бары и рестораны закрылись для посетителей, но продолжают работать навынос и на доставку. Рынки, фитнес-залы и развлекательные заведения также не работают, массовые мероприятия запрещены. На период карантина закрыты школы и вузы, однако работают детские сады.

Продолжают работу продуктовые магазины, банки, аптеки и почтовые отделения. Парикмахерские и салоны красоты также смогут принимать посетителей, однако только по предварительной записи. Работа общественного транспорта ограничена не будет.

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