В Одессе активизировался грабитель, который караулит людей возле банкоматов и платежных терминалов
Об этом рассказали на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net
Так, незнакомец подбежал к молодой девушке, которая стояла у платежного терминала в Приморском районе города, и вырвал из ее рук смартфон.
Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы и вскоре копы разыскали и задержали грабителя. Нападавшим оказался 27-летий одессит. Похищенный телефон у него изъяли и вернули владелице.
18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею, первые подробности и фото из больницы: "В Рождество..."
50-летняя Ирина Билык впечатлила глубоким декольте и эпатажным нарядом: «Продолжаем мечтать…»
Грустный Дан Балан ошеломил неожиданным образом, остались только глаза: «Как Кай из "Снежной Королевы"»
71-летняя Пугачева выбралась на улицу без косметики, ошарашив видом: «Старость не радость»
"Вечно беременная": 42-летняя украинка родила 18-го ребенка, поразив даже врачей, уникальные кадры
Теперь ему грозит до 6 лет заключения за грабеж.
Ранее мы писали, что канун праздника Рождества Христова неизвестные обчистили церковь в Одесской области.
Ограбление произошло ночью 6 января в храме Святого Димитрия Солунского Московского патриархата, который находится в селе Виноградарь Раздельнянского района.
Неизвестные люди взломали входную дверь в храм и похитили все деньги из урн для пожертвований.
Всего было украдено полторы тысячи гривен.
Также мы сообщали, что в Измаильском районе Одесской области разбойник не постеснялся ограбить мужчину с инвалидностью.
Подготовился он к этому заранее и придя в дом к своему 49-летнему знакомому, человеку с инвалидностью 1-й группы, избил его и потребовал деньги. Не получив желаемого, он забрал планшет и ушел.
Вскоре копы задержали 31-летнего грабителя с гаджетом потерпевшего.
Напомним, что в под Одессой мужчину выбросили из окна девятого этажа: кадры происходящего
Как сообщала Politeka, в одесском поезде устроили ограбление пассажиров, люди в отчаянии: "Проводники в сговоре"
Также Politeka писала, дерзкий подросток промышляет в Одессе, видео: "Так заколядовал, что вместо «гостинца» унес..."