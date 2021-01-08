В Одессе активизировался грабитель, который караулит людей возле банкоматов и платежных терминалов

Об этом рассказали на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net

Так, незнакомец подбежал к молодой девушке, которая стояла у платежного терминала в Приморском районе города, и вырвал из ее рук смартфон.

Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы и вскоре копы разыскали и задержали грабителя. Нападавшим оказался 27-летий одессит. Похищенный телефон у него изъяли и вернули владелице.

Теперь ему грозит до 6 лет заключения за грабеж.

Ранее мы писали, что канун праздника Рождества Христова неизвестные обчистили церковь в Одесской области.

Ограбление произошло ночью 6 января в храме Святого Димитрия Солунского Московского патриархата, который находится в селе Виноградарь Раздельнянского района.

Неизвестные люди взломали входную дверь в храм и похитили все деньги из урн для пожертвований.

Всего было украдено полторы тысячи гривен.

Также мы сообщали, что в Измаильском районе Одесской области разбойник не постеснялся ограбить мужчину с инвалидностью.

Подготовился он к этому заранее и придя в дом к своему 49-летнему знакомому, человеку с инвалидностью 1-й группы, избил его и потребовал деньги. Не получив желаемого, он забрал планшет и ушел.

Вскоре копы задержали 31-летнего грабителя с гаджетом потерпевшего.

Напомним, что в под Одессой мужчину выбросили из окна девятого этажа: кадры происходящего

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