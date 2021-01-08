На выходных в Одессе зима все-таки намерена проявить свой январский характер

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в субботу, 9 января в городе ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, передает Politeka.net

Весь день будет облачно с прояснениями. Ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

По Одесской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

Ночью осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами гололед, гололедица, налипание мокрого снега.

Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 0-5°С тепла.

На автодорогах области ночью видимость во время осадков 1-2 км.

В воскресенье 10 января будет держаться пасмурная погода, однако без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°С мороза, днем 0-5°С тепла.

В свою очередь ухудшение погодных условий может привести к появлению гололедицы и налипания мокрого снега, поэтому водителям стоит проявить высокую осторожность во время пребывания за рулем, а также придерживаться безопасной дистанции и скорости. Осторожность стоит проявлять и пешеходам.

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