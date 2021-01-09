В Одессе водитель маршрутки высадил пассажира с инсультом и уехал
Одесситу Андрею Чистяку стало плохо в маршрутке, пассажиры не стали ему помогать, а водитель просто высадил его на остановке.
Об этом сообщает "Украинская Служба Информации" со ссылкой на страницу "South News".
Андрей работал охранником, вечером 6 января, после работы сел в маршрутку. Там у него случился инсульт.
Водитель маршрутки, увидел что пассажиру плохо, но не стал вызывать медиков, а просто высадил его на конечной остановке и уехал.
Экс-муж Лорак оставил любовницу и вернулся в Москву ради семьи: кадры "воссоединения"
Срочная госпитализация 90-летнего Чапкиса, что с ним сейчас: «Надо немедленно…»
71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."
50-летняя Ирина Билык впечатлила глубоким декольте и эпатажным нарядом: «Продолжаем мечтать…»
Жуткое известие всколыхнуло Харьковщину: тело пропавшего парня нашли в поле, детали трагедии
Мужчину заметил экипаж «скорой», и отвез в больницу.
Несколько дней врачи боролись за жизнь 42-летнего Андрея, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Он скончался в больнице 8 января.
Ранее мы сообщали, что в канун Рождества в одном из домов на Одесчине разгорелся смертельный пожар.
Происшествие случилось вечером 6 января в одноэтажном доме в селе Байталы Ананьевского района.
Спасатели прибыли на пожар в 22:01 и увидели, что пылает домашнее имущество в комнате. Спустя 12 минут они локализовали огонь и полностью его потушили в 22:18 на площади 5 квадратных метров.
Во время ликвидации огня пожарники обнаружили тело 60-летнего сожителя хозяйки дома. А саму женщину - хозяйку дома госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Напомним, что мощное пламя полыхало во дворе многоэтажки в Одессе, люди выскочили на улицу: видео пожара
Как сообщала Politeka, вирус "косит" одесситов с удвоенной силой: область вырвалась в лидеры на Рождество
Также Politeka писала, главная елка Одессы попала в топ-5 рейтинга Украины: как выглядят самые красивые новогодние деревья