В Одессе водитель маршрутки высадил пассажира с инсультом и уехал

Одесситу Андрею Чистяку стало плохо в маршрутке, пассажиры не стали ему помогать, а водитель просто высадил его на остановке.

Об этом сообщает "Украинская Служба Информации" со ссылкой на страницу "South News".

Андрей работал охранником, вечером 6 января, после работы сел в маршрутку. Там у него случился инсульт.

Водитель маршрутки, увидел что пассажиру плохо, но не стал вызывать медиков, а просто высадил его на конечной остановке и уехал.

Мужчину заметил экипаж «скорой», и отвез в больницу.

Несколько дней врачи боролись за жизнь 42-летнего Андрея, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Он скончался в больнице 8 января.

Ранее мы сообщали, что в канун Рождества в одном из домов на Одесчине разгорелся смертельный пожар.

Происшествие случилось вечером 6 января в одноэтажном доме в селе Байталы Ананьевского района.

Спасатели прибыли на пожар в 22:01 и увидели, что пылает домашнее имущество в комнате. Спустя 12 минут они локализовали огонь и полностью его потушили в 22:18 на площади 5 квадратных метров.

Во время ликвидации огня пожарники обнаружили тело 60-летнего сожителя хозяйки дома. А саму женщину - хозяйку дома госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, что мощное пламя полыхало во дворе многоэтажки в Одессе, люди выскочили на улицу: видео пожара

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