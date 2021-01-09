Одессита, которому стало плохо в маршрутке, ограбили пассажиры

У 42-летнего Андрея Чистяка случился инсульт в общественном транспорте, несвоевременно оказанная помощь стоила ему жизни, передает "7kanal".

Ни водитель, ни пассажиры даже не поинтересовались его самочувствием.

Более того, воспользовавшись ситуацией, неизвестные украли у него мобильный телефон.

Водитель маршрутки просто высадил Андрея из транспорта несмотря на то, что пассажир был абсолютно трезв и опрятно одет.

На остановке на него обратили внимание люди, вызвали «скорую помощь». Медики больше двух суток боролись за его жизнь, но, к сожалению, было уже слишком поздно и спасти человека не удалось.

Ранее мы сообщали, что в канун Рождества в одном из домов на Одесчине разгорелся смертельный пожар.

Происшествие случилось вечером 6 января в одноэтажном доме в селе Байталы Ананьевского района.

Спасатели прибыли на пожар в 22:01 и увидели, что пылает домашнее имущество в комнате. Спустя 12 минут они локализовали огонь и полностью его потушили в 22:18 на площади 5 квадратных метров.

Во время ликвидации огня пожарники обнаружили тело 60-летнего сожителя хозяйки дома. А саму женщину - хозяйку дома госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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