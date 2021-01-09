В Одессе мужчина прямо на улице хотел свести счеты с жизнью

На улице Николая Боровского мужчину обнаружили прохожие и вызвали полицию. Одесситу сразу же наложили жгут на запястье человека и отправили его в больницу.

До приезда медиков патрульные поддерживали разговор с потерпевшим, чтобы он не терял сознание.

Ранее мы сообщали, что в канун Рождества в одном из домов на Одесчине разгорелся смертельный пожар.

Происшествие случилось вечером 6 января в одноэтажном доме в селе Байталы Ананьевского района.

Спасатели прибыли на пожар в 22:01 и увидели, что пылает домашнее имущество в комнате. Спустя 12 минут они локализовали огонь и полностью его потушили в 22:18 на площади 5 квадратных метров.

Во время ликвидации огня пожарники обнаружили тело 60-летнего сожителя хозяйки дома. А саму женщину - хозяйку дома госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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