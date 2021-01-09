В Одесской области произошло смертельное ДТП
ДТП произошло 8 января, на трассе Одесса-Рени, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.
45-летняя жительница Белгород-Днестровского не справилась с управлением автомобилем «Opel» и машина слетела в кювет.
В результата погибла 71-летняя пассажирка, травмы получил ее 9-летний сын и его друг.
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Ранее мы сообщали, что в канун Рождества в одном из домов на Одесчине разгорелся смертельный пожар.
Происшествие случилось вечером 6 января в одноэтажном доме в селе Байталы Ананьевского района.
Спасатели прибыли на пожар в 22:01 и увидели, что пылает домашнее имущество в комнате. Спустя 12 минут они локализовали огонь и полностью его потушили в 22:18 на площади 5 квадратных метров.
Во время ликвидации огня пожарники обнаружили тело 60-летнего сожителя хозяйки дома. А саму женщину - хозяйку дома госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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