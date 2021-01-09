В Одессе внедорожник влетел в остановку

Видео момента аварии на проспекте Шевченко в Одессе, где водитель внедорожника влетел в остановку общественного транспорта "Довженко" показали в сети, пишет Telegram-канал "Новости Одесса".

На видео видно, что внедорожник Dodge врезался бок легкового автомобиля Toyota и буквально проехался по нему.

После чего врезался в остановку общественного транспорта и уехал.

Видео момента ДТП можно посмотреть здесь.

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ДТП произошло 8 января, на трассе Одесса-Рени, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

45-летняя жительница Белгород-Днестровского не справилась с управлением автомобилем «Opel» и машина слетела в кювет.

В результата погибла 71-летняя пассажирка, травмы получил ее 9-летний сын и его друг.

Женщина-водитель отделалась лишь царапинами.

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