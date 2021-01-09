В Одессе внедорожник влетел в остановку
Видео момента аварии на проспекте Шевченко в Одессе, где водитель внедорожника влетел в остановку общественного транспорта "Довженко" показали в сети, пишет Telegram-канал "Новости Одесса".
На видео видно, что внедорожник Dodge врезался бок легкового автомобиля Toyota и буквально проехался по нему.
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После чего врезался в остановку общественного транспорта и уехал.
Видео момента ДТП можно посмотреть здесь.
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