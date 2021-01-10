В Одессе полиция разыскивает малолетних детей
15-летний Голышев Дмитрий Александрович 8 января ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Также Одесским районным управлением полиции № 2 ГУНП разыскивается Гайтан Мирослава Ивановна, 2005 г.р., жительница с. Дачное, которая 9 января вечером без разрешения ушла из Беляевской районной больницы и до настоящего времени не вернулась, передает пресс-служба ГУНП.
Дмитрий Голышев, приметы: на вид 15-16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы волнистые русые, глаза голубые.
Был одет: в черную куртку, черные джинсы, кепку защитного цвета. При себе имел зонтик.
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Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем мальчике - сообщите по телефону (048) 779-42-52 или «102».
Мирослава Гайтан, приметы: на вид 15-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темного цвета.
Была одета: в светлую куртку.
Если вы знаете где может находится девочка, позвоните по телефону (04852) 779 43 92 или по спецлинии «102».
Ранее мы сообщали, что в канун Рождества в одном из домов на Одесчине разгорелся смертельный пожар.
Происшествие случилось вечером 6 января в одноэтажном доме в селе Байталы Ананьевского района.
Спасатели прибыли на пожар в 22:01 и увидели, что пылает домашнее имущество в комнате. Спустя 12 минут они локализовали огонь и полностью его потушили в 22:18 на площади 5 квадратных метров.
Во время ликвидации огня пожарники обнаружили тело 60-летнего сожителя хозяйки дома. А саму женщину - хозяйку дома госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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