Зима успела побаловать одесситов плюсовой температурой, однако на этой неделе погода резко изменится с приходом арктического воздуха

Начиная с 11 января регион окажется под влиянием мощного Азорского циклона, который принесет похолодание и осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Кроме того, температура опустится ниже нуля градусов. Об этом сообщили метеорологи из Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Морозы после дождей приведут к гололеду, поэтому водителям стоит быть особенно внимательным на дорогах. Также пешеходам тоже следует быть осторожнее, не забывать о травмоопасности.

В понедельник, согласного прогнозу, с утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Утром начнется мелкий дождь со снегом, который закончится только ближе к вечеру.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет 0-5 °С мороза, днем 0+2 градуса.

Во вторник, 12 января, в Одессе облачная погода продержится весь день. Возможны небольшие осадки в виде снега. На улицах города образуется гололед и гололедица.

Температура воздуха ночью будет 0 градусов, днем не больше +1.

В среду, 13 января небо в Одессе практически весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до 0-5 °С со знаком минус, днем будет около 0+3 градусов.

В четверг и пятницу в городе пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-8 метров в секунду. Ночью похолодает до 4-6 °С мороза, днем температура поднимется около 1-4 °С со знаком минус.

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