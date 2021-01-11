Гасили очень долго, но...

В Одессе пожар уничтожил ангар с грузовиком

Огненное ЧП случилось минувшей ночью в Малиновском районе. Об этом рассказали спасатели, передает Рoliteka.net

Так, 10 января в 22:39 в Службу спасения «101» поступил сигнал о возгорании деревянной постройки на улице Овидиопольская дуга, 3а.

Уже по прибытию к месту вызова спасатели увидели, что полыхало открытым пламенем здания ангарного типа и грузовой автомобиль МАЗ.

Погасить пожар удалось после полуночи на площади 150 квадратных местров

К счастью, погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

В ликвидации принимали участие 5 единиц техники и два десятка человек личного состава.

До этого мы сообщали о пожаре в районе Аркадии. Там горел ресторан израильской кухни Sababa, который находится в здании на улице Генуэзской, 36.

Возгорание началось из-за вытяжки на кухне.

К счастью, ее успели быстро потушить, также в результате ЧП никто не пострадал, кроме имущества заведения.

Очевидцы успели заснять клубы черного дыма, которые поднимались в небо.

Также мы сообщали, что в одном из домов на Одесчине разгорелся смертельный пожар.

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