В Одессе пожар уничтожил ангар с грузовиком
Огненное ЧП случилось минувшей ночью в Малиновском районе. Об этом рассказали спасатели, передает Рoliteka.net
Так, 10 января в 22:39 в Службу спасения «101» поступил сигнал о возгорании деревянной постройки на улице Овидиопольская дуга, 3а.
Уже по прибытию к месту вызова спасатели увидели, что полыхало открытым пламенем здания ангарного типа и грузовой автомобиль МАЗ.
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Погасить пожар удалось после полуночи на площади 150 квадратных местров
К счастью, погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.
В ликвидации принимали участие 5 единиц техники и два десятка человек личного состава.
До этого мы сообщали о пожаре в районе Аркадии. Там горел ресторан израильской кухни Sababa, который находится в здании на улице Генуэзской, 36.
Возгорание началось из-за вытяжки на кухне.
К счастью, ее успели быстро потушить, также в результате ЧП никто не пострадал, кроме имущества заведения.
Очевидцы успели заснять клубы черного дыма, которые поднимались в небо.
Также мы сообщали, что в одном из домов на Одесчине разгорелся смертельный пожар.
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