В сети показали, как выглядит локдаун по-одесски во всей красе
Красноречивыми кадрами поделились сами жители Одессы в местных пабликах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте до конца)
На выходных в Одессе выдалась хорошая погода и тысячи одесситов не желая сидеть дома пришли на побережье Черного моря, чтобы подышать свежим воздухом и насладится прогулками.
Особенно много людей замечено на пляже в Лузановке. В течение дня там было трудно припарковаться, а возле точек с едой и напитками на вынос выстроили огромные очереди.
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Социальную дистанцию в очередях в дни карантина никто соблюдать не собирается, зато хозяева точек бойко торгуют мясом, глинтвейном, пловом, ухой и другими продуктами.
Также достаточно шумно было в некоторых ночных клубах. Люди танцевали и веселились. Масок и безопасной дистанции, конечно же, не было.
Пользователи в сети уже высказали свое мнене о происходящем.
"Такое впечатление, что жители Одессы идут к морю только поесть, и не умеют дома готовить",
"Жители Одессы хотят провести выходной возле моря. На свежем морском воздухе. Разве это плохо?",
"Люди устали от ограничений, хотят просто расслабиться, погулять поесть и что то выпить в погожий выходной день. Отлично их понимаю, и ни сколько не осуждаю. Надоело уже бояться заразы", - комментируют они.
Напомним, что усиленный карантин будет действовать в Украине с 8 по 24 января, после чего страна вернется к ограничениям для "оранжевой" карантинной зоны.
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