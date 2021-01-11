В Одессе 4-летняя девочка блуждала по городу без куртки в поисках мамы

Ее заметили неравнодушные местные жители и сообщили о малышке в полицию рассказали в патрульной службе, передает Politeka.net

"Здесь маленькая девочка, сама ходит по городу без верхней одежды", - именно такое сообщение получили инспекторы полиции в понедельник 11 января около 7 часов утра.

На месте патрульные забрали ребенка в служебную машину, чтобы согреть и покормить.

Как стало известно, недавно малышка попала в интернат и еще не привыкла к своему новому месту пребывания. Сама же девочка все время спрашивала о своей маме.

Ребенка доставили в детский центр, где ее также уже разыскивали.

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Правоохранители обнаружили заплаканного маленького ребенка в магазине на улице Екатерининской.

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"Шестилетняя девочка в пижаме и шлепках (при температуре 2°C), оказалась в незнакомой части города, одна без сопровождения взрослых. Девочке повезло, добрые люди не оставили ее одну, сообщили в полицию и ждали приезда ювеналов вместе с ней, — рассказали полицейские.

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