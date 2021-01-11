В заповедной зоне на Одесчине распоясались пьяные браконьеры с оружием в руках

Беспредел, который они устраивают показали на видео сотрудники нацпарка «Тузловские лиманы», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Как отметил сотрудник заповедника Иван Русев , браконьеры не перестают нарушать спокойствие охраняемых государством обитателей Национального природного парка «Тузловские лиманы».

"Вы можете увидеть как нагло и по хамски ведут себя браконьеры, орудующие с ружьями на клаптике природной территории у лимана Бурнас. И одновременно, как сложно безоружным сотрудникам нацпарка, сделать все зависящее от нас, воспрепятствовать им, вооруженным, чтобы не ушли с места правонарушения и составить на них протокол",- сообщил он.

Русев заметил, что для браконьеров не существуют законов, правил, они не называют своих фамилий. поэтому сотрудники нацпарка просят всех, кто узнал "героев", сообщить их данные.

"Для них есть инстинкт выпить, поорать, порезвиться с ружьями в нацпарке. Они вели себя невежественно, нагло и по зверски, я уже не говорю о том, что перед ними стояла женщина-руководитель нацпарка, которой было совсем нелегко останавливать их после перенесенной операции и просила их остановиться для составления протокола. Но невежество, хамство, пьянство и вседозволенность просто зашкаливало. Эти качества наглых и самодовольных людей, просто убивают наше общество, нашу страну",- рассказал сотрудник.

К сожалению, не справились с болезнью и скончались 10 человек только за последние сутки. Общее число жертв за время пандемии 1140. Полностью излечиться удалось 52369 пациентам, 22466 болеют, у 77456 подозревают коронавирус.

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