После каникул одесские школьники начали обучаться удаленно, однако не все

С понедельника, 11 января возобновился учебный процесс после каникул. Он будет проходить дистанционно из-за локдауна. Об этом в ходе совещания оперативного штаба доложила директор департамента образования Елена Буйневич, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Исключение, по словам чиновницы, составляют две школы - № 75 и 310, эти заведения могут работать очно, так как относятся к специализированным.

В этих двух школах обучаются дети с особыми потребностями, поэтому переход на дистанционную форму для них невозможен.

В тоже время, как отметила Буйневич, детские сады сейчас работают в обычном режиме. На карантин закрыты 20 групп - меньше, чем на прошлой неделе.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки от китайского вируса скончались десять человек.

Так, по состоянию на 11 января в Одессе и области выявлено 312 новых случаев заражения.

Всего за время пандемии число заболевших на Одесчине достигло 75 тысяч 975 человек.

Не справились с болезнью и скончались 10 человек только за последние сутки. Общее число жертв за время пандемии 1140. Полностью излечиться удалось 52369 пациентам, 22466 болеют, у 77456 подозревают коронавирус.

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