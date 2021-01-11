В Одессе сокращается количество заразившихся на ковид, однако радоваться пока рано

Так, в городе заметно снизилось количество госпитализаций больных с Covid-19, в то же время увеличивается число пациентов, которые поступают, уже находясь в тяжелом состоянии. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявила глава горздра Елена Якименко, пишут местные СМИ.

«Нас радует динамика госпитализаций, которая в городе постепенно снижается. В тоже время к сожалению, увеличивается количество случаев тяжелого течения болезни, таких, которые требуют интенсивной терапии», — признала чиновница.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки от китайского вируса скончались десять человек.

Так, по состоянию на 11 января в Одессе и области выявлено 312 новых случаев заражения.

Всего за время пандемии число заболевших на Одесчине достигло 75 тысяч 975 человек.

Не справились с болезнью и скончались 10 человек только за последние сутки. Общее число жертв за время пандемии 1140. Полностью излечиться удалось 52369 пациентам, 22466 болеют, у 77456 подозревают коронавирус.

Ранее мы писали, что на выходных в Одессе выдалась хорошая погода и тысячи одесситов не желая сидеть дома пришли на побережье Черного моря, чтобы подышать свежим воздухом и насладится прогулками.

Особенно много людей замечено на пляже в Лузановке.

Напомним, что одесситов растревожил суровый локдаун: "Скорее бы сделали прививку всем депутатам"

Как писала Politeka, в Одессе начался жесткий локдаун, кадры: "теперь голову не помоешь"

Также Politeka писала, эпидемия забирает жизни одесситов одного за другим, новая статистика: "больше тысячи человек..."