В Одессе на поселке Котовского молодой мужчина выпал из окна восьмого этажа

Инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек на улице Бочарова. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал "ХО", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах можно увидеть окровавленного мужчину, который упал на ступеньки подвала. Потерпевший стонет и просит о помощи.

"Помогите всё болит, сделайте укол", - говорит парень

Вокруг него столпились зеваки, одни снимают происходящее на телефон, кто-то вызывает бригаду скорой. На месте инцидента также находится девушка в домашнем халате, она плачет и сквозь слезы пытается прояснить ситуацию.

«У него депрессия была, он вышел на балкон покурить один и я его не удержала», - рассказала она.

В полиции пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Стоит сказать, что в последнее временем в Одессе участились случаи самоубийства.

Так на прошлой неделе мужчина совершил суицид, выпрыгнув из окна 10-этажного жилого дома.

Трагедия произошла на улице Марсельской возле дома 58 около 13.00.

«Сегодня примерно в 13 часов на 📍Марсельской, 58 выпал мужчина из окна дома (летально). На месте работает следственная группа», - говорят свидетели.

Погибшему было всего 26 лет. Он житель Лиманского района.

Также мы сообщали, что под Одессой мужчина решил выйти из квартиры неестественным способом – через балкон.

В результате он повис на водосточной трубе девятиэтажного дома, и чтобы его спасти очевидцы вызвали сотрудников ГСЧС.

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