Всё больше мелких магазинов и кафе закрываются по всей Одессе
Они не смогли пережить карантинных ограничений и обанкротились. Об этом сообщают местные
На снимках видны заколоченные магазины, а также сообщения о том, что помещения сдаются в аренду.
Особенно удручающе ситуация выглядит на улице Торговой. На указанной улице перестала работать буквально каждая вторая торговая точка.
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Также в рядом расположенных мусорных контейнерах можно увидеть манекены из еще недавно работающих магазинов.
Напомним, что 8 января, в Украине начался жесткий карантин (локдаун) против распространения эпидемии (COVID-19).
Решение о введении локдауна было принято на заседании правительства 9 декабря. Продлится такой карантин до 24 января.
Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали, рассматривают ли продление локдауна этой зимой.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что специалисты Минздрава моделировали сценарии развития пандемии COVID-19 в стране так, чтобы допустить только один жесткий карантин в период с конца 2020го – в начале 2021 года.
"Если все будет происходить так, как мы спрогнозировали, то ни продления карантина, ни дополнительных жестких ограничений в течение этого осенне-зимнего периода не должно быть. Однако всегда есть "но", – отметил он.
Чиновник подчеркнул, что коронавирус – это новый и опасный вирус, который успел мутировать в Великобритании, когда правительство ослабило очередной карантин. Поэтому с ним необходимо быть очень осторожными.
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