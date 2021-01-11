После расправы уснул как ни в чем не бывало

Житель Одесской области жестоко расправился со своим приятелем, к которому пришел в гости

Он забил его до смерти кастрюлей. Подробности убийства в Раздельной рассказали на сайте Нацполиции, передает Politeka

Так, два мужчины 53-х и 52-х лет, вместе выпивали, а потом поссорились. Один из собутыльников схватил со стола кастрюлю и несколько раз ударил по голове хозяина дома.

От полученных травм 53-летний мужчина умер, а убийца лег спать в соседней комнате, как ни в чем не бывало.

Сообщение в полицию поступило от врачей скорой помощи. 52-летнего жителя Раздельной задержали на месте преступления.

Мужчина признался в содеянном. Его задержали о сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

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Во время новогоднего праздника, 30-летний мужчина позвонил медикам и заявил о происшествии, не называя свою фамилию и адрес проживания.

Полицейские выяснили, что звонивший проживает в Суворовском районе города и по приезду обнаружили бездыханное тело 39-летней женщины. У нее была разбита голова.

Позже в беседе с полицейскими мужчина признался, что это он зверски избил свою гражданскую жену.

Мотивом, по его словам, стало то, что женщина скрыла от него важную информацию о состоянии своего здоровья.

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